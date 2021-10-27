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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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“Ворскла” стала другим учасником чвертьфіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 15268 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Полтавська “Ворскла” вдало погостювала у Луцьку, де на стадіоні “Авангард” її приймав рівненський “Верес” у зустрічі 1/8 фіналу Кубку України з футболу, передає кореспондент УНН.

“Ворскла” стала другим учасником чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Малійський бомбардир полтавчан Кане став автором єдиного забитого м’яча у першій половині баталії. В середині наступної 45 хвилинки Пешич подвоїв перевагу, а практично усі шанси на порятунок господарі втратили через вилучення Дахновського на 71 хвилині протистояння.

До кінця гри команди обмінялися голами (Яворський за гостей і Сергійчук за “Верес” забивали) — 3:1 на користь “Ворскли”.

Склади команд:

“Верес”: Кичак, Дахновський, Махньов, Гончаренко, Немчанінов, Полюлях (Панасенко, 63), Петько, С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимовеєнко, 73), Г. Пасіч, Сергійчук.

“Ворскла”: Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 72), Пешич, Челядін, Тілль (Кравчук, 89), Кане (Амількар, 86), Степанюк (Павлюк, 86), Ранжел.

Контекст

Першим учасником 1/4 фіналу став ФК “Олександрія”. 

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