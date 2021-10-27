“Ворскла” стала другим учасником чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Малійський бомбардир полтавчан Кане став автором єдиного забитого м’яча у першій половині баталії. В середині наступної 45 хвилинки Пешич подвоїв перевагу, а практично усі шанси на порятунок господарі втратили через вилучення Дахновського на 71 хвилині протистояння.

До кінця гри команди обмінялися голами (Яворський за гостей і Сергійчук за “Верес” забивали) — 3:1 на користь “Ворскли”.

Склади команд:

“Верес”: Кичак, Дахновський, Махньов, Гончаренко, Немчанінов, Полюлях (Панасенко, 63), Петько, С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимовеєнко, 73), Г. Пасіч, Сергійчук.

“Ворскла”: Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу (Кушніренко, 72), Пешич, Челядін, Тілль (Кравчук, 89), Кане (Амількар, 86), Степанюк (Павлюк, 86), Ранжел.

Контекст

Першим учасником 1/4 фіналу став ФК “Олександрія”.