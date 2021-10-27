"Ворскла" стала вторым участником четвертьфинала Кубка Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Полтавская “Ворскла” удачно погостила в Луцке, где на стадионе “Авангард” ее принимал ровенский “Верес” во встрече 1/8 финала Кубка Украины по футболу, передает корреспондент УНН .
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Малийский бомбардир полтавчан Кане стал автором единственного забитого мяча в первой половине баталии. В середине следующей 45 минутки Пешич удвоил преимущество, а практически все шансы на спасение хозяева потеряли из-за удаления Дахновского на 71 минуте противостояния.
До конца игры команды обменялись голами (Яворский за гостей и Сергийчук за “Верес” забивали) — 3:1 в пользу “Ворсклы”.
Составь команд:
“Верес”: Кичак, Дахновский, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Панасенко, 63), Петька, С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимовеенко, 73), Г. Пасич, Сергийчук.
“Ворскла”: Потрошитель, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 72), Пешич, Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Кане (Амилькар, 86), Степанюк (Павлюк, 86), Ранжел.
Контекст
Первым участником 1/4 финала стал ФК Александрия.