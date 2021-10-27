"Ворскла" стала вторым участником четвертьфинала Кубка Украины

Подробности

Малийский бомбардир полтавчан Кане стал автором единственного забитого мяча в первой половине баталии. В середине следующей 45 минутки Пешич удвоил преимущество, а практически все шансы на спасение хозяева потеряли из-за удаления Дахновского на 71 минуте противостояния.

До конца игры команды обменялись голами (Яворский за гостей и Сергийчук за “Верес” забивали) — 3:1 в пользу “Ворсклы”.

Составь команд:

“Верес”: Кичак, Дахновский, Махнев, Гончаренко, Немчанинов, Полюлях (Панасенко, 63), Петька, С. Шестаков (Солдат, 73), Гегедош (Тимовеенко, 73), Г. Пасич, Сергийчук.

“Ворскла”: Потрошитель, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу (Кушниренко, 72), Пешич, Челядин, Тилль (Кравчук, 89), Кане (Амилькар, 86), Степанюк (Павлюк, 86), Ранжел.

Контекст

Первым участником 1/4 финала стал ФК Александрия.