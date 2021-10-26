Футбол: став відомим перший учасник чвертьфіналу Кубку України

$41.170.09
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 176 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 59020 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 111125 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 96181 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 105383 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 80873 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 71124 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 154880 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 86629 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 253671 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 30081 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 26824 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 25228 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 31058 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 13168 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 119682 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 154914 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 253699 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 425588 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 414843 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 24724 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 30542 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 31191 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 32587 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 82501 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Футбол: став відомим перший учасник чвертьфіналу Кубку України

Київ • УНН

 • 21666 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Кубку України з футболу пройшов перший поєдинок стадії 1/8 фіналу в якому в гості до “Металіста 1925” приїхали гравці “Олександрії”, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

Футбол: став відомим перший учасник чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Матч вийшов напрочуд результативним — 5:2 на користь “Олександрії”. За переможців дубль оформив Еміль Мустафаєв, а також забили Кирюханцев, Устименко і Копина. За харків’ян зуміли відзначитися Криськів і Ременюк.

Склади команд:

“Металіст 1925”: Сидоренко (к), Фабіньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелія, 59), Габелок, Савін (Ременюк, 59), Криськів, Голодюк (Задерака, 80), Протасов, Марлісон (Зубков, 80). Запасні: Шеліхов, Коваленко, Єрмаков, Квакіч, Батюшин.

“Олександрія”: Горох, Мельник, Спінеллі (Устименко, 46), Третьяков (Кирюханцев, 46), Дришлюк, Кожушко (Новіков, 80), Мустафаєв, Демченко, Копина (Ситников, 90+3), Фомба (Чубатий, 80), Дубра (к).

Довідка

Для “Олександрії” найвищим досягненням в Кубку був вихід до півфіналу у 2016 та 2021 роках. “Металіст 1925” вперше дібрався до 1/8 фіналу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.93
Bitcoin
$82,157.60
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,139.11
Ethereum
$1,617.07