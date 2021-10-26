Футбол: став відомим перший учасник чвертьфіналу Кубку України

Деталі

Матч вийшов напрочуд результативним — 5:2 на користь “Олександрії”. За переможців дубль оформив Еміль Мустафаєв, а також забили Кирюханцев, Устименко і Копина. За харків’ян зуміли відзначитися Криськів і Ременюк.

Склади команд:

“Металіст 1925”: Сидоренко (к), Фабіньо, Шершень, Ченбай, Западня (Кверквелія, 59), Габелок, Савін (Ременюк, 59), Криськів, Голодюк (Задерака, 80), Протасов, Марлісон (Зубков, 80). Запасні: Шеліхов, Коваленко, Єрмаков, Квакіч, Батюшин.

“Олександрія”: Горох, Мельник, Спінеллі (Устименко, 46), Третьяков (Кирюханцев, 46), Дришлюк, Кожушко (Новіков, 80), Мустафаєв, Демченко, Копина (Ситников, 90+3), Фомба (Чубатий, 80), Дубра (к).

Довідка

Для “Олександрії” найвищим досягненням в Кубку був вихід до півфіналу у 2016 та 2021 роках. “Металіст 1925” вперше дібрався до 1/8 фіналу.