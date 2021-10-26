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Футбол: стал известен первый участник четвертьфинала Кубка Украины

Киев • УНН

 • 21666 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Кубке Украины по футболу прошел первый поединок стадии 1/8 финала, в котором в гости к “Металлисту 1925” приехали игроки “Александрии”, сообщает УНН со ссылкой на сайты клубов.

Футбол: стал известен первый участник четвертьфинала Кубка Украины

Подробности

Матч получился удивительно результативным — 5:2 в пользу “Александрии”. За победителей дубль оформил Эмиль Мустафаев, а также убили Кирюханцев, Устименко и Копина. При харьковчанах сумели отличиться Криськив и Ременюк.

Составь команд:

“Металлист 1925”: Сидоренко (к), Фабиньо, Шершень, Ченбай, Западная (Кверквелия, 59), Габелок, Савин (Ременюк, 59), Криськив, Голодюк (Задерака, 80), Протасов, Марлисон (Зубков, 80). Запасные: Шелихов, Коваленко, Ермаков, Квакич, Батюшин.

“Александрия”: Горох, Мельник, Спинелли (Устименко, 46), Третьяков (Кирюханцев, 46), Дришлюк, Кожушко (Новиков, 80), Мустафаев, Демченко, Копина (Ситников, 90+3), Фомба (Чубатый, 8) , Дубра (к).

Справка

Для “Александрии” самым высоким достижением в Кубке был выход в полуфинал в 2016 и 2021 годах. “Металлист 1925” впервые добрался до 1/8 финала.

Украинские Национальные Новости

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