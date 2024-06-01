Ворожий удар по житловому будинку в Харкові: кількість загиблих зросла до 9
Київ • УНН
Число загиблих в результаті масованого ракетного обстрілу житлового масиву в Новобаварському районі Харкова 31 Травня зросло до 9 постраждалих.
Через ворожий обстріл житлового масиву Новобаварського району Харкова 31 травня кількість загиблих зросла до 9. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Кількість загиблих внаслідок масованої ракетної атаки по Харкову 31 травня зросла до 9. Наразі ідентифіковано сім жертв. Інформація надалі буде оновлюватись
Харківська обласна прокуратура повідомляє, тіло 9-ї жертви, попередньо, це тіло жінки, знайшли між зруйнованим будинком та гаражем.
Скоріш за все, під час прямого влучання ракети жінку викинуло з квартири на вулицю та присипало конструкціями зруйнованого підʼїзду. Вживаються заходи для ідентифікації загиблої особи
Доповнення
Раніше повідомлялося, що відомо про 7 жертв через ворожий удар по Новобаварському району Харкова.