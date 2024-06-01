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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 9

Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 9

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 13:53  •  10230 просмотра

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Число погибших в результате массированного ракетного обстрела жилого массива в Новобаварском районе Харькова 31 мая возросло до 9 пострадавших.

Из-за вражеского обстрела жилого массива Новобаварского района Харькова 31 мая количество погибших возросло до 9. Об этом УНН сообщает со ссылкой на офис Генпрокурора.

Число погибших в результате массированной ракетной атаки по Харькову 31 мая возросло до 9.сейчас идентифицировано семь жертв. Информация в дальнейшем будет обновляться

- говорится в сообщении.

Харьковская областная прокуратура сообщает, тело 9-й жертвы, предварительно, это тело женщины, нашли между разрушенным домом и гаражом.

Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда. Принимаются меры для идентификации погибшего лица

 - информирует прокуратура.

Дополнение

Ранее сообщалось, что известно о 7 жертвах из-за вражеского удара по Новобаварскому району Харькова.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
kharkivХарьков
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