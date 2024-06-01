Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 9

Курортному сезону в Одесской области быть: для посетителей откроют 20 пляжей

В ближайшее время в Одесской области будет открыто 20 пляжей, которые позволят людям отдохнуть и восстановиться. В ОВА отметили, что учитывая ситуацию с безопасностью, в городе уже работает более 900 бомбоубежищ.