Ворожий обстріл Очакова: загинула 70-річна жінка
Київ • УНН
Терористи завдали удару по Миколаївщині, обстрілявши Очаків зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, яка перебувала у власному домі.
Терористи завдали удару по Миколаївщині. Внаслідок атаки загинула 70-річна жінка, яка перебувала вдома. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
Ввечері росіяни обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, вбили 70ти річну жінку у власному домі
Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків08.09.24, 16:14 • 26092 перегляди