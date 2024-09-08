Вражеский обстрел Очакова: погибла 70-летняя женщина
Киев • УНН
Террористы нанесли удар по Николаевской области, обстреляв Очаков из ствольной артиллерии. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, которая находилась в собственном доме.
Террористы нанесли удар по Николаевской области. В результате атаки погибла 70-летняя женщина, которая находилась дома. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии, убили 70ти летнюю женщину в собственном доме
Удар рф по готелю в Миколаївці: з-під завалів деблоковано тіла двох чоловіків8 сентября 2024, 13:14 • 22626 просмотров