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Ворожий удар ракетами С-300 по Харківщині: прокуратура показала наслідки

Ворожий удар ракетами С-300 по Харківщині: прокуратура показала наслідки

Київ • УНН

 • 1159137 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ворожого удару ракетами С-300 по Харківщині 22 квітня, передає УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, 22 квітня близько 22:10 російські військові завдали ракетний удар по Основ’янському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено теплиці та цехи фабрики.

Окрім того, одна з ворожих ракет влучила по приватному сектору у селі Котляри Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілі цивільних.

«За попередніми даними, обстріл був здійснений ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Прокурори та слідчі поліції зафіксували чергові наслідки збройної агресії рф», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти ударили по місту Харків та Харківському району. За попередньою інформацією, ворог бив ракетами С-300.

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