Ворожий удар ракетами С-300 по Харківщині: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора опублікував фото наслідків ворожого удару ракетами С-300 по Харківщині 22 квітня, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова та Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, 22 квітня близько 22:10 російські військові завдали ракетний удар по Основ’янському району Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено теплиці та цехи фабрики.
Окрім того, одна з ворожих ракет влучила по приватному сектору у селі Котляри Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілі цивільних.
«За попередніми даними, обстріл був здійснений ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф. Прокурори та слідчі поліції зафіксували чергові наслідки збройної агресії рф», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти ударили по місту Харків та Харківському району. За попередньою інформацією, ворог бив ракетами С-300.