На Харківщині одна з російських ракет влучила у приватний сектор — голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. У селі Котляри Харківського району одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор, про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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"На жаль, одна з ворожих ракет влучила у приватний сектор у с. Котляри Харківського району. На місці працюють рятувальники та екстрена медична допомога. Деталі встановлюються", - зазначив Синєгубов.
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Також він повідомив, що у Харкові є влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури, рятувальники приборкують масштабну пожежу.
"Попередньо, зафіксовано щонайменше 5 «прильотів» у місті та області", - додав глава ОДА.
До цього, мер Харкова Ігор Терехова повідомив, що: "Також зафіксовані удари по Слобідському і Основʼянському районам. В обох випадках під обстрілом були цивільні обʼєкти".
"На даний момент інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив Терехов.