На Харьковщине одна из российских ракет попала в частный сектор - глава ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. В селе Котляры Харьковского района одна из вражеских ракет попала в частный сектор, об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.
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"К сожалению, одна из вражеских ракет попала в частный сектор в с. Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются", - отметил Синегубов.
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Также он сообщил, что в Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укрощают масштабный пожар.
"Предварительно, зафиксировано не менее 5 «прилетов» в городе и области", - добавил глава ОГА.
К этому, мэр Харькова Игорь Терехова сообщил, что: "Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом были гражданские объекты".
"На данный момент информация о пострадавших уточняется", - отметил Терехов.