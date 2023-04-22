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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські окупанти ударили по місту Харків та Харківському району. За попередньою інформацією, ворог бив ракетами С-300. Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Харківської ОДА Олег Сингєгубов, передає УНН.

Цитата

"Під ударом окупантів було м. Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється", - зазначив голова ОДА.

Доповнення

Також мер Харкова повідомив, що "у Новобаварскому районі через ракетний обстріл пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури". На місці пожежі працюють ДСНС.

Нагадаємо

Раніше Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться під обстрілом.

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