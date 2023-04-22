Под ударом оккупантов был Харьков и Харьковский район - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российские оккупанты ударили по городу Харьков и Харьковскому району. По предварительной информации, враг бил ракетами С-300. Об этом сообщил на своей странице в Telegram председатель Харьковской ОГА Олег Сингегубов, передает УНН.
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"Под ударом оккупантов был г. Харьков и Харьковский район. Предварительно, враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - отметил председатель ОГА.
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Также мэр Харькова сообщил, что "в Новобаварском районе из-за ракетного обстрела пожар на объекте гражданской инфраструктуры". На месте пожара работают ГСЧС.
Напомним
Ранее Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.