Под ударом оккупантов был Харьков и Харьковский район - председатель ОГА

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"Под ударом оккупантов был г. Харьков и Харьковский район. Предварительно, враг бил ракетами С-300. Масштабы разрушений и информация о пострадавших уточняется", - отметил председатель ОГА.

Дополнение

Также мэр Харькова сообщил, что "в Новобаварском районе из-за ракетного обстрела пожар на объекте гражданской инфраструктуры". На месте пожара работают ГСЧС.

Напомним

Ранее Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.