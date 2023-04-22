Харків під обстрілом — мер
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться під обстрілом. Про це мер написав у себе на сторінці у Telegram, передає УНН.
Цитата
"Харків під обстрілом", - написав Терехов.
Доповнення
Також голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив про те, що окупанти "знову завдають ударів".
"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.
Нагадаємо
На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Карту тривог можна подивитись тут.