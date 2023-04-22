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Харків під обстрілом — мер

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться під обстрілом. Про це мер написав у себе на сторінці у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Харків під обстрілом", - написав Терехов.

Доповнення

Також голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у Telegram повідомив про те, що окупанти "знову завдають ударів".

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!", - написав він.

Нагадаємо

На Харківщині оголошено повітряну тривогу. Карту тривог можна подивитись тут.

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