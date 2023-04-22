Харьков под обстрелом - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом. Об этом мэр написал у себя на странице в Telegram, передает УНН.
Цитата
"Харьков под обстрелом", - написал Терехов.
Дополнение
Также глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своей странице в Telegram сообщил о том, что оккупанты "снова наносят удары".
"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях!", - написал он.
Напомним
На Харьковщине объявлена воздушная тревога. Карту тревог можно посмотреть здесь.