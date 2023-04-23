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Вражеский удар ракетами С-300 по Харьковщине: прокуратура показала последствия

Киев • УНН

 • 1159136 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора опубликовал фото последствий вражеского удара ракетами С-300 по Харьковщине 22 апреля, передает УНН.

Цитата

«При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова и Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, 22 апреля около 22:10 российские военные нанесли ракетный удар по Основянскому району Харькова. В результате обстрела повреждены теплицы и цеха фабрики.

Кроме того, одна из вражеских ракет попала по частному сектору в селе Котляры Харьковского района. Повреждены ряд жилых домов и автомобили гражданских лиц.

«По предварительным данным, обстрел был осуществлен ракетами типа С-300 с территории Белгородской области рф. Прокуроры и следователи полиции зафиксировали очередные последствия вооруженной агрессии рф», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты ударили по городу Харьков и Харьковскому району. По предварительной информации, враг бил ракетами С-300.

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