Ворожий удар по Львову: окупанти випустили шість крилатих ракет з акваторії Чорного моря
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Рашисти випустили шість крилатих ракет Х-555 з акваторії Чорного моря на територію авіаремонтному заводу у Львові. Про це інформує Повітряне командування “Захід”, пише УНН.
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“За попередніми даними було випущено 6 крилатих ракет, ймовірно Х-555, з акваторії Чорного моря”, - йдеться в повідомленні.
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Наголосили, що дві ракети було знищено засобами зенітних ракетних військ повітряного командування "Захід".
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Раніше Львівський міський голова Андрій Садовий повідомив про ворожий ракетний обстріл у районі аеропорту Львова.
Активну роботу заводу було завчасно зупинено, тому наразі людських жертв немає, додав мер міста.