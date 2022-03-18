Вражеский удар по Львову: оккупанты выпустили шесть крылатых ракет из акватории Черного моря

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“По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, с акватории Черного моря”, - говорится в сообщении.

Детали

Отметили, что две ракеты были уничтожены средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад".

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Ранее Львовский городской голова Андрей Садовый сообщил о вражеском ракетном обстреле в районе аэропорта Львова.

Активная работа завода была заблаговременно остановлена, поэтому пока человеческих жертв нет, добавил мэр города.