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Ворожий обстріл житлових будинків у Херсоні: постраждало чотири людини

Ворожий обстріл житлових будинків у Херсоні: постраждало чотири людини

Київ • УНН

 • 305188 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житлові будинки міста Херсон. Внаслідок обстрілів попередньо постраждало чотири особи, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС.

Цитата

“1 березня о 10:53 у місті Херсон внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, у результаті чого попередньо постраждало 4 особи. Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки”, - йдеться в повідомленні.

Раніше

1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.

У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у Таврійському мікрорайоні. Жителів попросили залишатися в укриттях.

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