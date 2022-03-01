Ворожий обстріл житлових будинків у Херсоні: постраждало чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські окупанти обстріляли житлові будинки міста Херсон. Внаслідок обстрілів попередньо постраждало чотири особи, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС.
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“1 березня о 10:53 у місті Херсон внаслідок обстрілів сталося потрапляння снарядів у два дев’ятиповерхові житлові будинки, внаслідок чого зруйновано квартири на 2 та 3 поверхах і в одному з будинків виникла пожежа, у результаті чого попередньо постраждало 4 особи. Пожежу ліквідовано, спостерігається витік газу. Від ДСНС залучено 5 осіб та 1 од. техніки”, - йдеться в повідомленні.
Раніше
1 березня повідомлялося, що у Херсон зайшли ворожі окупанти, було чутно постріли.
У Херсоні російські окупанти обстріляли будинок у Таврійському мікрорайоні. Жителів попросили залишатися в укриттях.