Вражеский обстрел жилых домов в Херсоне: пострадало четыре человека

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“1 марта в 10:53 в городе Херсон в результате обстрелов произошло попадание снарядов в два девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушены квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар, в результате чего предварительно пострадало 4 человека. Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа. От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 ед. техники”, - говорится в сообщении.

Ранее

1 марта сообщалось, что в Херсон зашли вражеские оккупанты, были слышны выстрелы.

В Херсоне российские оккупанты обстреляли дом в Таврическом микрорайоне. Жителей попросили оставаться в укрытиях.