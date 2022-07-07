Ворожий обстріл Покровської громади на Дніпропетровщині: один з трьох постраждалих залишається у вкрай важкому стані

Деталі

Лукашук також зазначив, що двоє постраждалих – це велосипедисти, які проїжджали повз підприємство.

"Звичайні цивільні люди, не військові, для яких вечірня поїздка на велосипеді ледь не обернулася трагедією через окупантів. Масштабну пожежу, яка сталася на об‘єкті, вдалося загасити", - наголосив він.

В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла тихо, наразі у всіх наших громадах ситуація контрольована. Російських окупаційних військ в області немає.

Також Лукашук додав, що вчора пізно ввечері ворог поцілив по селу Мар‘янське, що у Криворізькому району. Внаслідок обстрілу там перебито лінії електромереж.

Крім цього, окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольська та Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.

Контекст

Окупанти поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині, били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка.