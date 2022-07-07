Ворожий обстріл Покровської громади на Дніпропетровщині: один з трьох постраждалих залишається у вкрай важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Російські окупанти вчора, 6 липня, поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Відомо про трьох поранених людей, одна з яких залишається у вкрай важкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram, передає УНН.
Деталі
Лукашук також зазначив, що двоє постраждалих – це велосипедисти, які проїжджали повз підприємство.
"Звичайні цивільні люди, не військові, для яких вечірня поїздка на велосипеді ледь не обернулася трагедією через окупантів. Масштабну пожежу, яка сталася на об‘єкті, вдалося загасити", - наголосив він.
В інших районах Дніпропетровщини ніч пройшла тихо, наразі у всіх наших громадах ситуація контрольована. Російських окупаційних військ в області немає.
Також Лукашук додав, що вчора пізно ввечері ворог поцілив по селу Мар‘янське, що у Криворізькому району. Внаслідок обстрілу там перебито лінії електромереж.
Крім цього, окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольська та Великої Костромки. Руйнувань і постраждалих немає.
Контекст
Окупанти поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині, били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка.