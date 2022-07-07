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Вражеский обстрел Покровской общины в Днепропетровской области: один из трех пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Российские оккупанты вчера, 6 июля, попали по Покровской общине на Днепропетровщине. Известно о трех раненых, один из которых остается в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Лукашук также отметил, что двое пострадавших – это велосипедисты, проезжавшие мимо предприятия.

"Обычные гражданские люди, не военные, для которых вечерняя поездка на велосипеде чуть не обернулась трагедией из-за оккупантов. Масштабный пожар, который произошел на объекте, удалось потушить", - подчеркнул он.

В других районах Днепропетровщины ночь прошла тихо, сейчас во всех общинах ситуация контролируемая. Российских оккупационных войск в области нет.

Также Лукашук добавил, что вчера поздно вечером враг попал по селу Марьянское, что в Криворожском районе. В результате обстрела там перебиты линии электросетей. 

Кроме этого, оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольска и Великой Костромки. Разрушений и пострадавших нет.

Контекст 

Оккупанты попали по Покровской общине на Днепропетровщине, били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника.

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