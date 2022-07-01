Обстріли Одещини: внаслідок влучання в багатоповерхівку загинуло 14 осіб, постраждало 30. На базі відпочинку постраждалий та 3 жертви, з них 1 дитина

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ДСНС зазначає, що 1 липня близько 01:00 у смт У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

Також зазначається, що 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.

Нагадаємо

Під час повітряної тривоги на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.