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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Обстріли Одещини: внаслідок влучання в багатоповерхівку загинуло 14 осіб, постраждало 30. На базі відпочинку постраждалий та 3 жертви, з них 1 дитина

Обстріли Одещини: внаслідок влучання в багатоповерхівку загинуло 14 осіб, постраждало 30. На базі відпочинку постраждалий та 3 жертви, з них 1 дитина

Київ • УНН

 • 159178 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку на Одещині кількість загиблих зросла до 14 осіб. Постраждало 30, з них - 3 дитини. На базі відпочинку 3 людей, серед них одна дитина, загинули. Також є постраждалий. Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.

Деталі

ДСНС зазначає, що 1 липня близько 01:00 у смт У Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування дев’ятиповерхового житлового будинку з подальшим загоранням прибудованого до нього магазину на площі близько 20 м кв.

Станом на 06:00 загинуло 14 осіб та постраждало 30 осіб (з них 3 дитини).

Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи тривають.

Також зазначається, що 1 липня близько 01:00 у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталося часткове руйнування триповерховоі та чотирьохповерховоі будівлі бази відпочинку, внаслідок чого загинуло 3 особи (з них 1 дитина) та постраждала 1 особа. Роботи тривають.

Нагадаємо 

Під час повітряної тривоги на Одещині прогримів потужний вибух. Згодом стало відомо, що одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, друга - в базу відпочинку в Білгород-Дністровському районі.

Українські Національні Новини

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