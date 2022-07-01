Обстрелы Одесщины: в результате попадания в многоэтажку погибли 14 человек, пострадали 30. На базе отдыха пострадавший и 3 жертвы, из них 1 ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Одесской области количество погибших возросло до 14 человек. Пострадало 30, из них – 3 ребенка. На базе отдыха 3 человека, среди них один ребенок, погибли. Также есть пострадавший. Об этом сообщает ГСЧС, передает УНН.
Детали
ГСЧС отмечает, что 1 июля около 01:00 в пгт В Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина на площади около 20 м кв.
По состоянию на 06:00 погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них 3 ребенка).
Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются.
Также отмечается, что 1 июля около 01:00 в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение трехэтажного и четырехэтажного здания базы отдыха, в результате чего погибли 3 человека (из них 1 ребенок) и пострадал 1 человек. Работы продолжаются.
Напомним
Во время воздушной тревоги в Одесской области прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что одна ракета попала в 9-этажный жилой дом, вторая – в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе.