Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя людини: в ОВА показали наслідки

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"Місто та область пережили ще одну тяжку ніч. На жаль, через ворожі атаки загинула людина. 41-річний чоловік знаходився на порозі свого будинку", - повідомив Прокудін у Telegram.

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Зруйнована й оселя загиблого, зазначив голова ОВА.

"Уся вулиця вкрита уламками. На відео - результати обстрілу, який забрав людське життя", - написав Прокудін.

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Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсона.