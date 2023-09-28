Ворожий обстріл Херсонщини забрав життя людини: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Російські війська продовжують обстріли Херсона та області, один чоловік загинув, перебуваючи на порозі власного будинку. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у четвер, пише УНН.
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"Місто та область пережили ще одну тяжку ніч. На жаль, через ворожі атаки загинула людина. 41-річний чоловік знаходився на порозі свого будинку", - повідомив Прокудін у Telegram.
Деталі
Зруйнована й оселя загиблого, зазначив голова ОВА.
"Уся вулиця вкрита уламками. На відео - результати обстрілу, який забрав людське життя", - написав Прокудін.
Доповнення
Окупанти зранку обстріляли передмістя Херсона.