Вражеский обстрел Херсонской области унес жизнь человека: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Российские войска продолжают обстрелы Херсона и области, один мужчина погиб, находясь на пороге собственного дома. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, пишет УНН.
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"Город и область пережили еще одну тяжелую ночь. К сожалению, из-за вражеских атак погиб человек. 41-летний мужчина находился на пороге своего дома", - сообщил Прокудин в Telegram.
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Разрушен и дом погибшего, отметил глава ОВА.
"Вся улица покрыта обломками. На видео - результаты обстрела, который унес человеческую жизнь", - написал Прокудин.
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Оккупанты с утра обстреляли пригород Херсона.