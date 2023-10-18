Ворожі штурми Надії на Луганщині продовжилися - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Штурми Надії у Луганській області з боку російських військ продовжилися, за минулу добу тут зупинено ще дев'ять атак ворога, повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"Штурми Надії з боку росіян продовжилися - за учора зупинені ще дев'ять атак біля цього населеного пункту. Ворог не полишає спроб знайти слабке місце в нашій обороні, намагаючись просунутися уперед тепер вже на цій ділянці фронту", - зазначив Лисогор у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, щоразу, коли доставляють у звільнені села гуманітарну допомогу, вмовляють населення евакуюватися. "Так, жителям Невського роздали свіжий хліб та чергову партію медичних препаратів", - зазначив він.
"Ударів з неба протягом доби завдано в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Макіївка, Невське та Білогорівка перебували під артилерійським та мінометним вогнем противника", - повідомив голова ОВА.
Щодо тимчасово окупованих територій Лисогор повідомив, що Лисичанськ та Кремінна до опалювального періоду окупантами не підготовлені, а представникам місцевої єпархії росіяни організували курси підвищення кваліфікації від рпц.
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У ЗСУ вказують, що Лиманський напрямок ворог поки що не зачіпає, імовірно, через те, що раніше він добряче тут отримав на горіхи від Сил оборони і наразі перегруповується та відновлює свої сили, проте, це ненадовго.