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Ворожі штурми Надії на Луганщині продовжилися - ОВА

Київ • УНН

 • 187486 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Штурми Надії у Луганській області з боку російських військ продовжилися, за минулу добу тут зупинено ще дев'ять атак ворога, повідомив у середу голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Ворожі штурми Надії на Луганщині продовжилися - ОВА

Цитата

"Штурми Надії з боку росіян продовжилися - за учора зупинені ще дев'ять атак біля цього населеного пункту. Ворог не полишає спроб знайти слабке місце в нашій обороні, намагаючись просунутися уперед тепер вже на цій ділянці фронту", - зазначив Лисогор у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, щоразу, коли доставляють у звільнені села гуманітарну допомогу, вмовляють населення евакуюватися. "Так, жителям Невського роздали свіжий хліб та чергову партію медичних препаратів", - зазначив він.

"Ударів з неба протягом доби завдано в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Макіївка, Невське та Білогорівка перебували під артилерійським та мінометним вогнем противника", - повідомив голова ОВА.

Щодо тимчасово окупованих територій Лисогор повідомив, що Лисичанськ та Кремінна до опалювального періоду окупантами не підготовлені, а представникам місцевої єпархії росіяни організували курси підвищення кваліфікації від рпц.

Нагадаємо

У ЗСУ вказують, що Лиманський напрямок ворог поки що не зачіпає, імовірно, через те, що раніше він добряче тут отримав на горіхи від Сил оборони і наразі перегруповується та відновлює свої сили, проте, це ненадовго.

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