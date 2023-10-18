Вражеские штурмы Надии в Луганской области продолжились - ОВА

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"Штурмы Надии со стороны россиян продолжились - за вчера остановлены еще девять атак возле этого населенного пункта. Враг не оставляет попыток найти слабое место в нашей обороне, пытаясь продвинуться вперед теперь уже на этом участке фронта", - отметил Лысогор в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, каждый раз, когда доставляют в освобожденные села гуманитарную помощь, уговаривают население эвакуироваться. "В частности, жителям Невского раздали свежий хлеб и очередную партию медицинских препаратов", - отметил он.

"Удары с неба в течение суток нанесены в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки. Макеевка, Невское и Белогоровка находились под артиллерийским и минометным огнем противника", - сообщил глава ОВА.

Относительно временно оккупированных территорий Лысогор сообщил, что Лисичанск и Кременная к отопительному периоду оккупантами не подготовлены, а представителям местной епархии россияне организовали курсы повышения квалификации от рпц.

Напомним

В ВСУ указывают, что Лиманское направление враг пока не затрагивает, вероятно, из-за того, что ранее он изрядно здесь получил на орехи от Сил обороны и сейчас перегруппировывается и восстанавливает свои силы, однако, это ненадолго.