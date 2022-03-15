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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 7455 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Ворожі обстріли: у Чернігові рятувальники понад 10 разів гасили пожежі житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Ворожі обстріли: у Чернігові рятувальники понад 10 разів гасили пожежі житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Київ • УНН

 • 78885 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернігові підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об'єктів інфраструктури, що виникли внаслідок обстрілів окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.

Цитата

“Станом на 20:30 підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об'єктів інфраструктури, що виникли внаслідок обстрілів. Загалом залучались 132 рятувальника та 22 одиниці техніки”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.

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