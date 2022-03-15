Ворожі обстріли: у Чернігові рятувальники понад 10 разів гасили пожежі житлових будинків та об'єктів інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Чернігові підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об'єктів інфраструктури, що виникли внаслідок обстрілів окупантів. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС.
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“Станом на 20:30 підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об'єктів інфраструктури, що виникли внаслідок обстрілів. Загалом залучались 132 рятувальника та 22 одиниці техніки”, - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.