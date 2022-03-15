Ворожі обстріли: у Чернігові рятувальники понад 10 разів гасили пожежі житлових будинків та об'єктів інфраструктури

Цитата

“Станом на 20:30 підрозділи ДСНС 13 разів залучалися на гасіння пожеж житлових будинків та об'єктів інфраструктури, що виникли внаслідок обстрілів. Загалом залучались 132 рятувальника та 22 одиниці техніки”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Українська артилерія знищила реактивну систему залпового вогню російських окупантів, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова.