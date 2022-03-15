Вражеские обстрелы: в Чернигове спасатели более 10 раз тушили пожары жилых домов и объектов инфраструктуры

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Чернигове подразделения ГСЧС 13 раз привлекались на тушение пожаров жилых домов и объектов инфраструктуры, возникших в результате обстрелов оккупантов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.