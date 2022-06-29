Ворожа авіабомба майже знищила склади із гумдопомогою на Луганщині – Гайдай

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"Сьогодні в населеному пункті не в Лисичанську, але там, де в нас є склад, прилетіла авіабомба. Нікого не було поруч. Там був потужний вибух, багато чого пошкоджено, майже повністю зруйновані ангари, склади наші", - сказав Гайдай.

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Він зазначив, що обійшлося без жертв.

Окрім того, він повідомив, що Лисичанськ знаходиться під постійними обстрілами.

Доповнення

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до лікарень країни продовжують доставляти жителів Лисичанська, яких російські окупанти обстріляли касетними снарядами.