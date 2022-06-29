Вражеская авиабомба почти уничтожила склады с гумпомощью в Луганской области - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Вражеская авиабомба попала в склады с гумпомощью в Луганской области. Почти разрушены ангары и поврежден транспорт. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Сегодня в населенном пункте не в Лисичанске, но там, где у нас есть склад, прилетела авиабомба. Никого не было рядом. Там был мощный взрыв, много повреждено, почти полностью разрушены ангары, склады наши", - сказал Гайдай.
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Он отметил, что обошлось без жертв.
Кроме того, он сообщил, что Лисичанск находится под постоянными обстрелами.
Дополнение
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в больницы страны продолжают доставлять жителей Лисичанска, которых российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами.