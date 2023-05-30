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Ворожа атака на Київ: виникла пожежа та є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Унаслідок ворожої атаки на Київ загорілись три авто та отримала поранення 27-річна жінка, повідомляє мер міста Віталій Кличко, пише УНН.

Деталі 

У Голосіївському районі медики госпіталізували одну постраждалу, 27-річну жінку.

Попередньо, у Печерському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння 3-х автомобілів. 

Нагадаємо

Над Київською областю та столицею було зафіксовано рух ворожих БПЛА, працює протиповітряна оборона.

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