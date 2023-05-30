Вражеская атака на Киев: возник пожар и есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В результате вражеской атаки на Киев загорелись три авто и получила ранения 27-летняя женщина, сообщает мэр города Виталий Кличко, пишет УНН.
Детали
В Голосеевском районе медики госпитализировали одну пострадавшую, 27-летнюю женщину.
Предварительно, в Печерском районе, в результате падения обломков, произошло возгорание 3-х автомобилей.
Напомним
Над Киевской областью и столицей было зафиксировано движение вражеских БПЛА, работает противовоздушная оборона.