У Києві та області ворожі безпілотники: працює ППО - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Над Київською областю та столицею було зафіксовано рух ворожих БПЛА, працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська ОВА та мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
Цитата
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працює ППО.
Дотримуйтеся інформаційної гігієни – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників", - йдеться у повідопленні.
Також було чутно вибухи у Києві.
Екстрені служби прямують на виклик у Подільський та Голосіївський район Києва, повідомив міський голова Кличко.
Доповнення
Повітряну тривогу було оголошено у деяких пінічних та центральних областях України. Актуальну мапу тривог можна подивитись тут.