В Киеве и области вражеские беспилотники: работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Над Киевской областью и столицей было зафиксировано движение вражеских БПЛА, работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская ОГА и мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работает ПВО.
Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Также были слышны взрывы в Киеве.
Экстренные службы направляются по вызову в Подольский и Голосеевский район Киева, сообщил городской голова Кличко.
Дополнение
Воздушная тревога была объявлена в некоторых пинических и центральных областях Украины. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.