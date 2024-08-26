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Ворог завдає удари по Харкову - ОВА

Ворог завдає удари по Харкову - ОВА

Київ • УНН

 • 25475 перегляди

Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову. Влада закликає жителів міста та району негайно перейти в укриття та залишатися там через загрозу повторних атак.

Російські війська завдають удари по Харкову, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

За даними мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram, у Харкові пролунали звуки вибухів.

"Ще вибухи у місті", - додав Терехов згодом.

"Повторний вибух", - підтвердив голова ОВА у Telegram.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову! Залишайтеся в укриттях", - вказав Синєгубов.

ПС ЗСУ повідомляють про активність 11 російських Ту-95МС26.08.24, 05:02 • 136434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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