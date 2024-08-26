Ворог завдає удари по Харкову - ОВА
Київ • УНН
Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову. Влада закликає жителів міста та району негайно перейти в укриття та залишатися там через загрозу повторних атак.
Російські війська завдають удари по Харкову, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За даними мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram, у Харкові пролунали звуки вибухів.
"Ще вибухи у місті", - додав Терехов згодом.
"Повторний вибух", - підтвердив голова ОВА у Telegram.
"Окупанти продовжують завдавати ударів по Харкову! Залишайтеся в укриттях", - вказав Синєгубов.
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