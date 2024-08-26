Враг наносит удары по Харькову - ОВА
Киев • УНН
Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову. Власти призывают жителей города и района немедленно перейти в укрытие и оставаться там из-за угрозы повторных атак.
Российские войска наносят удары по Харькову, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По данным мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram, в Харькове раздались звуки взрывов.
"Еще взрывы в городе", - добавил Терехов позже.
"Повторный взрыв", - подтвердил глава ОВА в Telegram.
"Оккупанты продолжают наносить удары по Харькову! Оставайтесь в укрытиях", - указал Синегубов.
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