Ворог під час атаки на Харків застосував гібрид ракети та керованої авіаційної бомби - мер міста
Київ • УНН
Мер Харкова повідомив про використання Росією нетипової зброї "Грім-Е1" під час обстрілу 31 серпня. Це гібрид ракети та керованої авіаційної бомби, вперше застосований проти міста.
Під час вечірнього удару по Харкову 31 серпня росіяни застосували нетипову зброю "Грім-Е1". Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
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"Під час вечірнього обстрілу 31 серпня, ворог вперше за час війни застосовував по Харкову таку нетипову зброю, як "Грім-Е1" - гібрид ракети та керованої авіаційної бомби
Міський голова додав, що після нетривалого періоду затишшя, у серпні росія знову активізувала свої атаки на Харків. Новими цілями ворога, як і завжди, стали цивільні обʼєкти та звичайні мирні люди, які в момент вибуху перебували вдома, гуляли на вулиці чи працювали.
Нагадаємо
УНН з посиланням на джерело повідомляв, що під час комбінованого дару по Києву вранці другого вересня росіяни застосували ракети вироблені у третьому кварталі цього року.
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз розповіли, що для скидання керованих авіаційних бомб на Україну росіяни використовують універсальні модулі планування та корекції, в яких використовується мікроелектроніка іноземного виробництва.