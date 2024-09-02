Враг во время атаки на Харьков применил гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы - мэр города

Во время вечернего удара по Харькову 31 августа россияне применили нетипичное оружие «Гром-Е1». Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.

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«Во время вечернего обстрела 31 августа, враг впервые за время войны применял по Харькову такое нетипичное оружие, как «Гром-Е1» - гибрид ракеты и управляемой авиационной бомбы - написал Терехов.

Городской голова добавил, что после непродолжительного периода затишья, в августе россия снова активизировала свои атаки на Харьков. Новыми целями врага, как и всегда, стали гражданские объекты и обычные мирные люди, которые в момент взрыва находились дома, гуляли на улице или работали.

Напомним,

УНН со ссылкой на источник сообщал, что во время комбинированного дара по Киеву утром второго сентября россияне применили ракеты произведенные в третьем квартале этого года.

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Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз рассказали, что для сброса управляемых авиационных бомб на Украину россияне используют универсальные модули планирования и коррекции, в которых используется микроэлектроника иностранного производства.