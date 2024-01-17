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28 березня, 18:00 • 131735 перегляди

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Ворог накрив з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

Ворог накрив з артилерії акваторію Очаківської громади на Миколаївщині

Київ • УНН

 • 39998 перегляди

16 січня російські війська обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади в Миколаївській області, про жертви не повідомляється. Згодом сили протиповітряної оборони збили над регіоном безпілотник "Шахід".

На Миколаївщині 16 січня російські війська з артилерії обстрілювали акваторію Очаківської громади.  Загиблих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Вчора, 16 січня, о 10:54 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

йдеться у повідомленні

Також у ніч на 17 січня сили протиповітряної оборони збили над регіоном один дрон-"шахед".

Окупанти вранці двічі обстріляли Очаків на Миколаївщині, за добу в області через атаки постраждало п'ятеро людей 04.01.24, 08:40 • 31986 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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