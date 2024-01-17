Враг накрыл из артиллерии акваторию Очаковской громады на Николаевщине

На Николаевщине 16 января российские войска из артиллерии обстреливали акваторию Очаковской общины. Погибших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Вчера, 16 января, в 10:54 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. говорится в сообщении

Также в ночь на 17 января силы противовоздушной обороны сбили над регионом один дрон-"шахед".

Оккупанты утром дважды обстреляли Очаков на Николаевщине, за сутки в области из-за атак пострадали пять человек