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Ворог на ТОТ погрожує вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи

Ворог на ТОТ погрожує вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи

Київ • УНН

 • 24051 перегляди

російські окупанти на тимчасово захоплених районах Запорізької області погрожують вилучати сільськогосподарську техніку у фермерів без російських документів. Фермерам пропонують перереєструвати техніку та отримати російський паспорт, інакше їхню техніку вилучать і передадуть в оренду більш "лояльним" фермерам.

росіяни почали "підготовку" до аграрного сезону на тимчасово захоплених районах Запорізької області. Вони погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

Деталі

В регіоні почав роботу "держтехнагляд" – фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись.

Проте аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Для цього ж треба вже паспорт рф. Таким чином, фермер має отримати громадянство рф, інакше техніка буде вилучена,

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому, росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами.

Нагадаємо

Окупанти на тимчасово захоплених територіях України планують дозволити підключення інтернету лише тим мешканцям, які отримали російський паспорт.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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