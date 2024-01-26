Ворог на ТОТ погрожує вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи
Київ • УНН
російські окупанти на тимчасово захоплених районах Запорізької області погрожують вилучати сільськогосподарську техніку у фермерів без російських документів. Фермерам пропонують перереєструвати техніку та отримати російський паспорт, інакше їхню техніку вилучать і передадуть в оренду більш "лояльним" фермерам.
росіяни почали "підготовку" до аграрного сезону на тимчасово захоплених районах Запорізької області. Вони погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Деталі
В регіоні почав роботу "держтехнагляд" – фейкова структура, яка займається ревізією техніки. Окупаційна адміністрація вже повідомила селянам, що не переоформлена техніка буде вилучатись.
Проте аби переоформити техніку, необхідно не лише пройти техогляд, а й отримати посвідчення водія російського зразка. Для цього ж треба вже паспорт рф. Таким чином, фермер має отримати громадянство рф, інакше техніка буде вилучена,
Зазначається, що при цьому, росіяни здають вилучену техніку в лізинг іншим "більш лояльним" фермерам. Тобто платять за вірність краденими машинами.
Нагадаємо
Окупанти на тимчасово захоплених територіях України планують дозволити підключення інтернету лише тим мешканцям, які отримали російський паспорт.
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