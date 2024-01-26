Враг на ВОТ угрожает изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы

россияне начали "подготовку" к аграрному сезону на временно захваченных районах Запорожской области. Они угрожают изъять сельхозтехнику у фермеров, которые не получили российские документы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В регионе начал работу "гостехнадзор" - фейковая структура, которая занимается ревизией техники. Оккупационная администрация уже сообщила крестьянам, что не переоформленная техника будет изыматься.

Однако чтобы переоформить технику, необходимо не только пройти техосмотр, но и получить водительское удостоверение российского образца. Для этого же надо уже паспорт рф. Таким образом, фермер должен получить гражданство рф, иначе техника будет изъята, - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, россияне сдают изъятую технику в лизинг другим "более лояльным" фермерам. То есть платят за верность ворованными машинами.

Напомним

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