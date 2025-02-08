Ворог готує проти Коордштабу провокацію з фальшивими документами - ГУР
Київ • УНН
ГУР повідомляє про підготовку ворогом провокації з використанням підроблених документів проти Координаційного штабу з питань військовополонених. Метою є дискредитація роботи державних структур та маніпуляція родинами полонених.
Ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки у суботу, передає УНН.
ГУР МО України стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи. Це папери з емблемами Координаційного штабу чи "шапкою", де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
У розвідці наголосили, що вказані матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.
Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну
Нагадаємо
У ГУР вказали, що агресор прагне посилити контроль над інформпростором на тимчасово окупованих територіях України.