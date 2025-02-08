Ворог готує проти Коордштабу провокацію з фальшивими документами - ГУР

Ворог готує провокацію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Про це йдеться в заяві Головного управління розвідки у суботу, передає УНН.

ГУР МО України стало відомо про підготовку провокації проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, у межах якої будуть розповсюджені сфальшовані документи. Це папери з емблемами Координаційного штабу чи "шапкою", де йдеться про Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими - повідомили в ГУР.

У розвідці наголосили, що вказані матеріали не відповідають стандартам документообігу, містять прізвища посадових осіб, які не мають стосунку до Коордштабу, та вигадані назви начебто регіональних підрозділів.

Грубо сфальшовані, такі папери не витримують жодної критики. Мета таких підробок - дискредитувати роботу державних структур та посіяти недовіру. Ворог не припиняє спроб маніпулювати родинами полонених, зниклих безвісти, цивільних поневолених. Для цього не гребує використовувати брехню та підміну - вказали в ГУР.

Нагадаємо

У ГУР вказали, що агресор прагне посилити контроль над інформпростором на тимчасово окупованих територіях України.