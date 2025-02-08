Враг готовит против Коордштаба провокацию с фальшивыми документами - ГУР
Киев • УНН
ГУР сообщает о подготовке врагом провокации с использованием поддельных документов против Координационного штаба по вопросам военнопленных. Целью является дискредитация работы государственных структур и манипуляция семьями пленных.
Враг готовит провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки в субботу, передает УНН.
ГУР МО Украины стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. Это бумаги с эмблемами Координационного штаба или "шапкой", где говорится о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными
В разведке отметили, что указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.
Грубо сфальсифицированные, такие бумаги не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. Враг не прекращает попыток манипулировать семьями пленных, пропавших без вести, гражданских порабощенных. Для этого не гнушается использовать ложь и подмену
Напомним
В ГУР указали, что агрессор стремится усилить контроль над информпространством на временно оккупированных территориях Украины.