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Враг готовит против Коордштаба провокацию с фальшивыми документами - ГУР

Враг готовит против Коордштаба провокацию с фальшивыми документами - ГУР

Киев  •  УНН

 • 8256 просмотра

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ГУР сообщает о подготовке врагом провокации с использованием поддельных документов против Координационного штаба по вопросам военнопленных. Целью является дискредитация работы государственных структур и манипуляция семьями пленных.

Враг готовит провокацию против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки в субботу, передает УНН.

ГУР МО Украины стало известно о подготовке провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, в рамках которой будут распространены сфальсифицированные документы. Это бумаги с эмблемами Координационного штаба или "шапкой", где говорится о Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными

- сообщили в ГУР.

В разведке отметили, что указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Коордштабу, и вымышленные названия якобы региональных подразделений.

Грубо сфальсифицированные, такие бумаги не выдерживают никакой критики. Цель таких подделок - дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. Враг не прекращает попыток манипулировать семьями пленных, пропавших без вести, гражданских порабощенных. Для этого не гнушается использовать ложь и подмену

- указали в ГУР.

Напомним

В ГУР указали, что агрессор стремится усилить контроль над информпространством на временно оккупированных территориях Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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