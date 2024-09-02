Ворог атакував Київщину ракетами та дронами: через уламки є пошкодження та пожежі
Київ • УНН
Ворог атакував Київську область ракетами та БпЛА. Сили ППО збили цілі, але уламки спричинили пожежі та пошкодження приватних будинків і автомобілів. Постраждалих серед населення немає.
Російські війська вночі атакували Київську область ракетами та дронами, через уламки сталися пожежі та пошкоджено приватні будинки і автомобілі, постраждалих серед населення немає, повідомив у понеділок голова Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
Ворог вкотре атакував нашу область ракетами та БпЛА. Тривога оголошувалася двічі. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед населення немає. Станом на 7:30 внаслідок падіння уламків збитих цілей сталося загоряння лісової підстилки та пожежі сухої трави у трьох районах області. Надходить інформація про пошкодження 3 приватних будинків та 2 автомобілів
Оперативні групи, з його слів, продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків атаки ворога.
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