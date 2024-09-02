Враг атаковал Киевскую область ракетами и дронами: из-за обломков есть повреждения и пожары

Российские войска ночью атаковали Киевскую область ракетами и дронами, из-за обломков произошли пожары и повреждены частные дома и автомобили, пострадавших среди населения нет, сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Враг в очередной раз атаковал нашу область ракетами и БпЛА. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет. По состоянию на 7:30 в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожары сухой травы в трех районах области. Поступает информация о повреждении 3 частных домов и 2 автомобилей - написал Кравченко в Facebook.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки врага.

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