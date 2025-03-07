Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, споживання знижується через потепління - Укренерго
Київ • УНН
росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Споживання електроенергії знижується через потепління, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.
Вночі та вранці ворог здійснив ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах, є знеструмлені споживачі. Споживання електроенергії знижується завдяки потеплінню та роботі СЕС. Але потужною технікою слід користуватися з 10:00 до 15:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.
Наслідки обстрілів
За даними Міненерго, "сьогодні росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на електроенергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України".
"Вночі та вранці ворог здійснив ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох областях. Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як тільки це дозволила безпекова ситуація", - повідомили в Укренерго.
Ремонтні бригади обленерго, як вказано, "роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене устаткування та заживити всіх знеструмлених споживачів".
"Рятувальники і енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків. Де можливо, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації електро-, газо- і теплопостачання", - зазначили у Міненерго.
Споживання
"Споживання електроенергії знижується. Причина - суттєве потепління і встановлення сонячної погоди майже на всій території України, яке зумовлює ефективну роботу побутових СЕС", - повідомили в Укренерго.
Як вказано, сьогодні, 7 березня, станом на 9:30, рівень споживання був на 9,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Ситуація в енергосистемі може змінюватися, наголосили в Укренерго.