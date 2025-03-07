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Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, споживання знижується через потепління - Укренерго

Київ • УНН

 • 19874 перегляди

росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Споживання електроенергії знижується через потепління, ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених об'єктів.

Ворог атакував енергетику в кількох регіонах, є знеструмлення, споживання знижується через потепління - Укренерго

Вночі та вранці ворог здійснив ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох регіонах, є знеструмлені споживачі. Споживання електроенергії знижується завдяки потеплінню та роботі СЕС. Але потужною технікою слід користуватися з 10:00 до 15:00. Про це повідомили у НЕК "Укренерго" у п'ятницю, пише УНН.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, "сьогодні росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на електроенергетичну і газову інфраструктуру в різних регіонах України".

"Вночі та вранці ворог здійснив ракетно-дронову атаку на енергооб’єкти в кількох областях. Внаслідок завданих пошкоджень – на ранок є знеструмлені споживачі. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як тільки це дозволила безпекова ситуація", - повідомили в Укренерго.

Ремонтні бригади обленерго, як вказано, "роблять все можливе для того, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене устаткування та заживити всіх знеструмлених споживачів".

"Рятувальники і енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків. Де можливо, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи.  Вживаються всі необхідні заходи для стабілізації електро-, газо- і теплопостачання", - зазначили у Міненерго.

Споживання

"Споживання електроенергії знижується. Причина - суттєве потепління і встановлення сонячної погоди майже на всій території України, яке зумовлює ефективну роботу побутових СЕС", - повідомили в Укренерго.

Як вказано, сьогодні, 7 березня, станом на 9:30, рівень споживання був на 9,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, наголосили в Укренерго.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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