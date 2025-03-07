Враг атаковал энергетику в нескольких регионах, есть отключения, потребление снижается из-за потепления - Укренерго
Киев • УНН
россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Потребление электроэнергии снижается из-за потепления, ремонтные бригады работают над восстановлением поврежденных объектов.
Ночью и утром враг осуществил ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в нескольких регионах, есть обесточенные потребители. Потребление электроэнергии снижается благодаря потеплению и работе солнечных электростанций. Но мощной техникой следует пользоваться с 10:00 до 15:00. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в пятницу, пишет УНН.
Последствия обстрелов
По данным Минэнерго, "сегодня россия осуществила очередную массовую ракетно-дроновую атаку на электроэнергетическую и газовую инфраструктуру в различных регионах Украины".
"Ночью и утром враг осуществил ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в нескольких областях. В результате причиненных повреждений – на утро есть обесточенные потребители. Аварийно-восстановительные работы начались сразу, как только это позволила безопасность", - сообщили в Укрэнерго.
Ремонтные бригады облэнерго, как указано, "делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное оборудование и обеспечить электричеством всех обесточенных потребителей".
"Спасатели и энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий. Где возможно, уже проводятся аварийно-восстановительные работы. Применяются все необходимые меры для стабилизации электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения", - отметили в Минэнерго.
Потребление
"Потребление электроэнергии снижается. Причина - значительное потепление и установление солнечной погоды почти на всей территории Украины, что обеспечивает эффективную работу бытовых солнечных электростанций", - сообщили в Укренерго.
Как указано, сегодня, 7 марта, по состоянию на 9:30, уровень потребления был на 9,3% ниже, чем в это же время предыдущего дня.
Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массовых ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергетических объектах продолжаются.
Ситуация в энергосистеме может меняться, подчеркнули в Укренерго.